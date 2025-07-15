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Liverpool, Rodrygo için devreye giriyor

Liverpool, Real Madrid forması giyen Brezilyalı yıldız Rodrygo ile ilgileniyor.

calendar 15 Temmuz 2025 14:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool, Rodrygo için devreye giriyor
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Bu sezon kadrosuna kattığı futbolcularla dikkat çeken Liverpool, Real Madrid'den Rodrygo için de devreye giriyor.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Brezilyalı yıldızı çok beğeniyor.

Liverpool, Rodrygo için transfer yarışına dahil olmaya hazırlanıyor.

Real Madrid, Arsenal'in de uzun süredir gündeminde yer alan 24 yaşındaki futbolcu için en az 100 milyon euro bekliyor.

Real Madrid'de geride kalan sezonda 54 maçta süre bulan Rodrygo, 14 gol attı ve 11 asist yaptı.

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