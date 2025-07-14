Haber Tarihi: 14 Temmuz 2025 10:44 - Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 10:44

Yarın (15 Temmuz) bankalar açık mı, çalışıyor mu? 2025

15 Temmuz Pazartesi günü bankaların çalışma saatleri, vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu.15 Temmuz'da bankalar açık mı sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. 15 Temmuz resmi tatil mi sorusuna alacakları cevaba göre pek çok işini bir önceki ya da bir sonraki iş gününde planlayacak olan vatandaşlar, Resmi ve Dini tatiller takvimini merak ediyor. 15 Temmuz'un resmi tatil olması, 2017 yılında TBMM tarafından kabul edildi. İşte o kanun.

Yarın (15 Temmuz) bankalar açık mı, çalışıyor mu? 2025
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15 Temmuz'da bankalarda işlem yapmak isteyen kişiler Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bu işletmelerin çalışma durumları ile ilgili detayları araştırmayı sürdürüyor. Peki, pazartesi günü bankalar açık olacak mı? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar…

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

Bankalar resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer aldığı için pazartesi günü yani 15 Temmuz 2024 Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bankalar kapalı olacaklar.

16 Temmuz 2024 salı günü ise banka şubelerinde yeniden işlem yapılabilecek.

Havale işlemi bankalar arası bir işlem olduğu için 15 Temmuz'da da gerçekleştirilebilecek. EFT ise bankalar arası işlem olduğu için mesai saatleri beklenecek. Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa farklı bir hesap olsa dahi 7 gün 24 saat para gönderebilir ve alabilirsiniz. Ancak FAST sisteminde de günlük limit bulunuyor.
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