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Genç tekvandocular, EYOF'ta tüm madalyalara talip

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, 18. Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde (EYOF) tüm sıkletlerde madalya kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

calendar 15 Temmuz 2025 17:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Genç tekvandocular, EYOF'ta tüm madalyalara talip
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Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, 18. Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde (EYOF) tüm sıkletlerde madalya kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

Federasyonun açıklamasına göre Bahri Tanrıkulu ve başkan vekili İbrahim Özbay, 20-26 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek EYOF'a katılacak Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde milli tekvandocularla Ankara'daki kampta bir araya gelen Tanrıkulu, sporculara hitaben şunları söyledi:


"EYOF'a tekvando branşı olarak ilk kez katılıyoruz. Tüm madalyalara talibiz. Başarmak için çok çalışmalıyız. Hedefe odaklanarak başarıyı yakalayacağız. Her zaman daha fazlasını isteyeceğiz. Genç milli takım benim için çok değerli. 2028'de aranızdan olimpiyatlara gideceğinize inanıyorum. Sizde bu arzuyu görüyorum. Ağabeylerinizi ve ablalarınızı zorlayarak iyi yerlere geleceğinizi düşünüyorum. EYOF'ta başarılı olacağınıza inanıyor, güveniyorum."

Ziyarette sporculara moral veren Tanrıkulu ve Özbay, teknik ekipten hazırlık süreci hakkında bilgi aldı ve sporculara başarılar diledi.

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