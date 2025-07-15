Genç tekvandocular, EYOF'ta tüm madalyalara talip

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, 18. Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde (EYOF) tüm sıkletlerde madalya kazanmayı hedeflediklerini belirtti.Federasyonun açıklamasına göre Bahri Tanrıkulu ve başkan vekili İbrahim Özbay, 20-26 Temmuz tarihlerinde Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenecek EYOF'a katılacak Tekvando Milli Takımı'nı ziyaret etti.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde milli tekvandocularla Ankara'daki kampta bir araya gelen Tanrıkulu, sporculara hitaben şunları söyledi:Ziyarette sporculara moral veren Tanrıkulu ve Özbay, teknik ekipten hazırlık süreci hakkında bilgi aldı ve sporculara başarılar diledi.