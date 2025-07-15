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Juventus, Kim Min-jae için harekete geçti

Juventus, Bayern Münih'in stoperi Kim Min-jae için girişimlere başladı. Alman ekibi, savunmacı için 30-35 milyon euro arasında bonservis talep ediyor.

calendar 15 Temmuz 2025 13:47 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025 13:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Juventus, Kim Min-jae için harekete geçti
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Juventus, Bayern Münih'in Güney Koreli stoperi Kim Min-jae için resmi girişimlerde bulundu. 28 yaşındaki savunmacıyı kadrosuna katmak isteyen Torino ekibi, Bayern ile temasa geçti.

Alman temsilcisi, 2023 yılında Napoli'den transfer ettiği Kim Min-jae için 30 ila 35 milyon euro arasında bir bonservis bedeli belirledi. Juventus'un bu rakamı düşürmek için pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Juventus, savunmaya liderlik edebilecek bir isim olarak Güney Koreli oyuncuyu kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor.

BAYERN MÜNİH KARNESİ

Bavyera ekibiyle 79 resmi maçan tecrübeli stoper, 4 gol ve 2 asist ile yaptı.

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