Haber Tarihi: 15 Temmuz 2025 12:33 - Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025 12:33

HAKMAR ve TATBAK kapandı mı?

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul emniyeti FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D'nin gözaltına alınmasıyla HAKMAR ve TATBAK'a kayyım atandı. Kamuoyunun gündeminde HAKMAR ve TATBAK kapandı mı merak ediliyor.

HAKMAR ve TATBAK kapandı mı?
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İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yaklaşık 800 şubesi bulunan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerine kayyım atandı. Ardından HAKMAR kapandı mı, TATBAK kapandı mı merak ediliyor.

HAKMAR KAPANDI MI?
HAKMAR, Türkiye genelinde yaklaşık 500'den fazla şubesiyle perakende sektöründe önemli bir yere sahip olan market zinciridir.

15 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda HAKMAR'ın FETÖ'nün finansal yapılanmasına kaynak sağladığı iddiasıyla şirket yönetimine kayyım atandı.

Kamuoyunda "HAKMAR kapandı mı?" sorusunu gündeme geldi. HAKMAR kapanmadı ancak şirketin yönetimi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerine devredildi.
TATBAK KAPANDI MI?
TATBAK, İstanbul merkezli bir gıda firması olarak özellikle tatlı ve unlu mamuller sektöründe tanınan ve 300'den fazla şubesiyle faaliyet gösteriyor. FETÖ'nün finansal yapılanmasına destek sağladığı gerekçesiyle düzenlenen operasyonda HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi Z.D'nin gözaltına alınması ve marketlerin örgüte finansal kaynak sağlaması nedeniyle kayyım atandı. Bu nedenle kamuoyunda TATBAK kapandı mı sorusu gündeme geldi. TATBAK kapanmadı ancak şirket yönetimine kayyım atanarak TMSF'ye devredildi.

HAKMAR VE TATBAK KAPANACAK MI?
HAKMAR ve TATBAK kapanması şu anda gündemde değil. FETÖ'ye finansman sağladıkları gerekçesiyle her iki şirkete kayyım atandı ve yönetim TMSF'ye devredildi.

Şirketler şu an için faaliyetlerine devam ediyor.
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