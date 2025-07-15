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Sakaryaspor, defans oyuncusu Oğuzhan Açıl'la anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 25 yaşındaki stoper Oğuzhan Açıl'ı renklerine bağladı.

calendar 15 Temmuz 2025 20:13
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Sakaryaspor, defans oyuncusu Oğuzhan Açıl'la anlaştı
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 Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, 25 yaşındaki stoper Oğuzhan Açıl'ı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Oğuzhan Açıl ile anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimize yeşil siyah formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Oğuzhan Açıl, geçen sezon 2. Lig ekibi 68 Aksarayspor forması giymişti.

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