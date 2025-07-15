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Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu için Inter Başkanı Giuseppe Marotta konuştu.

calendar 15 Temmuz 2025 17:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
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Galatasaray'ın transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu için Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan net bir açıklama geldi.

Football Italia'nın haberine göre; Marotta, milli futbolcunun takımdan ayrılmayacağını ve kulübün oyuncusu olduğunu duyurdu.

Lega Serie A toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Marotta, "Hakan her yönüyle bizim oyuncumuz ve sezon öncesi kampına çağrıldı" ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Hakan Çalhanoğlu geçtiğimiz sezonda Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi. Bu sezonda 47 maçta forma giyen milli futbolcu 11 gol 8 asistlik bir perfomans gösterdi.

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