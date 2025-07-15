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Curry: "Warriors bitti demek için erken, bunu daha önce de duymuştuk"

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, takımının artık şampiyonluk adayı olmadığı yönündeki yorumlara karşı çıktı.

calendar 15 Temmuz 2025 14:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Curry: 'Warriors bitti demek için erken, bunu daha önce de duymuştuk'
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Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, takımının artık şampiyonluk adayı olmadığı yönündeki yorumlara karşı çıktı.

Tecrübeli yıldız, asıl belirleyici faktörün yaş değil, sağlık olduğunu vurguladı.

NBC Sports Bay Area'ya konuşan Curry, şu ifadeleri kullandı:


"2022 şampiyonluğundan önce de bunu duyuyorduk. Her şey sağlığa bağlı. OKC gibi genç takımların bile başarıya ulaşması sağlıkla alakalı. Biz veteran oyuncular sezonu idareli geçirip son düzlüğe sağlam girmek zorundayız."

Warriors, 2022 şampiyonluğunun ardından istikrar yakalayamasa da Jimmy Butler'ın gelişiyle yeniden yapılanma sürecine girmişti. Curry, bu yeni döneme umutla bakıyor:

"Geçen sezon sakatlandım ama Jimmy ile yakaladığımız kimyayı bir adım ileri taşıyabiliriz. Draymond kendi rolünü yapacaktır. Genç oyuncularımızın da gelişmesini bekliyoruz. Her yıl üzerine koymak zorundayız."

NBA tarihinde oyun tarzını en çok değiştiren oyunculardan biri olan Curry, 4 şampiyonluk ve 2 MVP ödülüne sahip. 24.7 sayı, 4.7 ribaunt ve 6.4 asist kariyer ortalamalarıyla hâlâ ligin elit oyuncuları arasında yer alıyor.

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