Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, takımının artık şampiyonluk adayı olmadığı yönündeki yorumlara karşı çıktı.Tecrübeli yıldız, asıl belirleyici faktörün yaş değil, sağlık olduğunu vurguladı.NBC Sports Bay Area'ya konuşan Curry, şu ifadeleri kullandı:Warriors, 2022 şampiyonluğunun ardından istikrar yakalayamasa da Jimmy Butler'ın gelişiyle yeniden yapılanma sürecine girmişti. Curry, bu yeni döneme umutla bakıyor:NBA tarihinde oyun tarzını en çok değiştiren oyunculardan biri olan Curry, 4 şampiyonluk ve 2 MVP ödülüne sahip. 24.7 sayı, 4.7 ribaunt ve 6.4 asist kariyer ortalamalarıyla hâlâ ligin elit oyuncuları arasında yer alıyor.