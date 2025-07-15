TOKİ 47 ilde 508 konut ve iş yeri satışı ne zaman, hangi illerde? TOKİ açık artırma ile gayrimenkul satışı ödeme planı ve satış listesi

Açık artırma ile konut, iş yeri ve arazi satışları TOKİ tarafından yapılmaya devam ediyor. İlgililer, istedikleri illerde açık artırmaya katılarak teklif sunabiliyor. Teklif verecekler ilk olarak teminat bedeli ödemesi yapmaları gerekiyor. Konut ve iş yeri sayışı için teminat bedelleri 100 bin ile 1 milyon arasında değişiyor. İşte, TOKİ açık artırma ile ev ve iş yeri satışı ayrıntıları...



TOKİ AÇIK ARTIRMA İLE EV VE İŞ YERİ SATIŞI TARİHLERİ



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 47 ilde toplamda 508 iş yeri ve konut satışı açık artırma yöntemiyle 30-31 Temmuz günlerinde yapılacak. Açık artırmalar Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda ve (www.emlakmuzayede.com.tr) adresinden gerçekleşecek.

Konut satışı yapılacak iller:



Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli ve Yozgat.



İş yeri satışı yapılacak iller:



Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Isparta, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Yozgat.

TOKİ AÇIK ARTIRMA İŞ YERİ VE KONUT SATIŞI ÖDEME PLANI

Açık artırmaya katılanlar yüzde 25 peşinat ve 72 aya varan vade oranları ile ev sahibi olabilecek. Yüde 30 peşinat 60 ay vade ve yüzde 15 peşinat 120 ay vade ile de iş yeri satın alınabilecek.

Teminat Bedelleri:

Açık artırmaya katılacak gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde Halk Bankası ve Ziraat Bankası'nın tüm şubelerine katılım teminatı yatırmalılar. Satın alınacak taşınmazın adedi kadar teminat bedeli ödenir.



Muhammen bedeli 1.499.999.- TL'ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin)TL,



Muhammen bedeli 1.500.000 – 2.499.999.- TL'ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,



Muhammen bedeli 2.500.000 - 4.499.999.- TL'ye kadar olanlar için 300.000.-(Üçyüzbin) TL,



Muhammen bedeli 4.500.000.- 9.999.999.- TL'ye kadar olanlar için 700.000.-(Yediyüzbin) TL



Muhammen bedeli 10.000.000.-TL ve üstünde olanlar için 1.000.000.-(Birmilyon) TL.

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