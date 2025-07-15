Mardin'de 72 ilden 1344 sporcunun katıldığı Spor Toto Minikler Türkiye Judo Şampiyonası başladı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Artuklu Yeni Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın açılış töreninde konuşan Vali Tuncay Akkoyun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde birlik, beraberlik ruhu ve kentin hoşgörü kültürü ile sporun birleştirici gücünün salonda buluştuğunu söyledi.Birlik ve beraberliğin önemine değinen Vali Akkoyun,ifadelerini kullandı.Şampiyonada birlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ve saygının en güzel şekilde sergileneceğine yürekten inandığını anlatan Akkoyun, kentte miras aldıkları kardeşlik ve hoşgörü kültürünün sporda fair playin temelini oluşturduğunu dile getirdi.Vali Tuncay Akkoyun, şunları kaydetti:Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde önemli bir organizasyonu başlattıklarını dile getirdi.15 Temmuz'da ülkenin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitleri rahmetle, gazileri şükranla andıklarını aktaran Huysuz,dedi.Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de farklı kültürlerin buluşma noktası Mardin'de Türk sporunun en dinamik organizasyonlarından birine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.Konuşmaların ardından başlayan şampiyonada farklı kategorilerde dereceye giren sporculara madalyaları verildi.Şampiyona, 17 Temmuz'da sona erecek.Programa 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, gaziler ve kurum müdürleri katıldı.