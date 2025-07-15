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Benfica'da hedef Aston Villa'dan Enzo

Portekiz ekiplerinden Benfica, bonservisi Aston Villa'da olan Enzo Barrenechea'yı kadrosuna katmaya çok yakın.

calendar 15 Temmuz 2025 16:28
Fotoğraf: Imago
Benfica'da hedef Aston Villa'dan Enzo
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Portekiz ekibi Benfica'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

Bu kapsamda Benfica, Aston Villa'da top koşturan Enzo Barrenechea'yı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Benfica ve Aston Villa, Enzo için 15 milyon euro karşılığında anlaştılar. Final işlemlerinin yapılması bekleniyor.

Enzo ve Benfica arasında da 5 yıllık bir sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

Oyuncu geçtiğimiz sezonu Valencia'da kiralık olarak geçirmişti.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ PERFORMANSI

Valencia forması ile Enzo 33 maça çıktı ve takımına 1 gol 2 asistlik katkıda bulundu.

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