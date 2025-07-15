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İsmail Köybaşı: "Talepkar bir hocamız var."

Göztepe kaptanı İsmail Köybaşı, Slovenya kampında yeni sezon için kararlı mesajlar verdi. Tecrübeli isim, hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu vurguladı.

calendar 15 Temmuz 2025 16:16
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İsmail Köybaşı: 'Talepkar bir hocamız var.'
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Göztepe futbol takımı kaptanı İsmail Köybaşı yeni sezon hedefleri doğrultusunda kamp çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Köybaşı, Göztepe'nin kamp çalışmalarını sürdürdüğü Slovenya'nın başkenti Lübliyana yakınlarındaki Bled kasabasında gazetecilere, sözleşmesini uzattığını anımsatarak, takımdan ayrılmayı hiç düşünmediğini belirtti.

Göztepe forması giydiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Köybaşı, şunları kaydetti:



"Herkesin gelişmesini isteyen, talepkar bir hocamız var. Bu bizim için bir şans. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Ufak ufak uyum da sağlayacağız. Hedefler önemli. Göztepe gibi büyük bir camiadaysanız hedefsiz, coşkusuz kalamazsınız. Bunu ben çok net hissediyorum ve biliyorum. Yeni gelen arkadaşlarımızla beraber yakalamış olduğumuz ivmeyi her geçen gün artırmalı ve geliştirmeliyiz. Bunun için güzel çalışıyoruz. Kolay olmayacak bazen sabra ihtiyacımız olacak. Bazen bir şeyleri ilk başta kazanamazsın ama son ana kadar kovalarsın orada kazanırsın. Bunun için de sabırlı, istekli ve coşkulu hareket etmeliyiz. Bütün çalışmalarımızı da bu yönde yapıyoruz."

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