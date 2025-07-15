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Başakşehir UEFA'dan onay aldı!

Rams Başakşehir, 2025-26 sezonunda hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan Avrupa kupalarına katılabilecek.

calendar 15 Temmuz 2025 17:31 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025 17:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: ibfk.com.tr
Başakşehir UEFA'dan onay aldı!
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Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından belirlenen futbol kazançları kurallarına 2024/25 sezonu itibarıyla tam uyum sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada,

"Kulübümüz, 2023-24 sezonunda UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'nun (CFCB) belirlemiş olduğu futbol kazançları kurallarına 2024/25 sezonu itibarıyla tam uyum sağlamıştır.


Bu doğrultuda kulübümüzün 2025-26 UEFA sezonunda uzlaşma (settlement) rejiminden çıktığına dair mektup UEFA tarafından kulübümüze iletilmiştir.

Uzlaşma anlaşmasının başarı ile tamamlanması, mali disiplin ve sürdürülebilir kulüp yönetimi anlayışımız doğrultusunda attığımız adımların Avrupa futbolunun en üst düzey denetim organları tarafından onaylanması, kulübümüz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur.

Başakşehir FK olarak; şeffaflık, finansal sürdürülebilirlik ve sportif başarı ilkeleri doğrultusunda Türk futboluna değer katmaya ve Avrupa arenasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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