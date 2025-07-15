Golden State Warriors'ın genç forveti Jonathan Kuminga'nın Chiacgo Bulls'a olası takasıyla ilgili iddiaları, ünlü basketbol analisti Zach Lowe reddetti.Lowe, The Lowe Post podcastinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Kuminga'nın Bulls'a, karşılığında Vucevic'in Warriors'a gideceği bir takas senaryosu konuşulsa da, bu ihtimal masadan kalktı. Golden State cephesi genç oyuncunun kontrat uzatması üzerine yoğunlaşırken, Kuminga'nın takımdan ayrılma arzusu da dikkat çekiyor.22 yaşındaki forvet, bir All-Star olma hayalini gerçekleştirmek için Warriors'tan ayrılmak istediğini dile getirmişti. Yeteneğiyle dikkat çeken Kuminga'nın Warriors sistemine tam olarak oturamadığı yorumları yapılırken, Lowe da benzer bir görüş paylaştı:Kuminga, geçtiğimiz sezon 15.3 sayı, 4.6 ribaunt ortalamaları yakalarken, %45.4 saha içi ve %30.5 üçlük isabet oranı tutturdu. Şut istikrarı henüz beklenen düzeyde olmasa da, atletizmi sayesinde birebirde skor üretme becerisi ön plana çıkıyor.