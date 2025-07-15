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Lowe: "Kuminga Bulls'a gitmeyecek, Warriors ile uyum sorunu var"

Golden State Warriors'ın genç forveti Jonathan Kuminga'nın Chiacgo Bulls'a olası takasıyla ilgili iddiaları, ünlü basketbol analisti Zach Lowe reddetti.

calendar 15 Temmuz 2025 14:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Lowe: 'Kuminga Bulls'a gitmeyecek, Warriors ile uyum sorunu var'
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Golden State Warriors'ın genç forveti Jonathan Kuminga'nın Chiacgo Bulls'a olası takasıyla ilgili iddiaları, ünlü basketbol analisti Zach Lowe reddetti.

Lowe, The Lowe Post podcastinde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vooch'un (Nikola Vucevic) Golden State'e gitmesi gibi bir durum yok. Olmadı da zaten. Mevcut kontrat kapsamında böyle bir şeyin hiç gündemde olduğunu düşünmüyorum."


Kuminga'nın Bulls'a, karşılığında Vucevic'in Warriors'a gideceği bir takas senaryosu konuşulsa da, bu ihtimal masadan kalktı. Golden State cephesi genç oyuncunun kontrat uzatması üzerine yoğunlaşırken, Kuminga'nın takımdan ayrılma arzusu da dikkat çekiyor.

22 yaşındaki forvet, bir All-Star olma hayalini gerçekleştirmek için Warriors'tan ayrılmak istediğini dile getirmişti. Yeteneğiyle dikkat çeken Kuminga'nın Warriors sistemine tam olarak oturamadığı yorumları yapılırken, Lowe da benzer bir görüş paylaştı:

"Bence olayı fazla karmaşıklaştırıyoruz. Eğer daha iyi savunma yapsaydı, daha fazla süre alırdı. Warriors koçları onun gelişimine izin verirdi. Ama savunma istikrarsızdı."

Kuminga, geçtiğimiz sezon 15.3 sayı, 4.6 ribaunt ortalamaları yakalarken, %45.4 saha içi ve %30.5 üçlük isabet oranı tutturdu. Şut istikrarı henüz beklenen düzeyde olmasa da, atletizmi sayesinde birebirde skor üretme becerisi ön plana çıkıyor.

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