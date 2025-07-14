Haber Tarihi: 14 Temmuz 2025 10:44 - Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 10:44

15 Temmuz'da kargolar açık mı? Yarın PTT açık mı? 2025

15 Temmuz kargolar açık mı sorusu 15 Temmuz resmi tatil öncesi merak ediliyor. İnternet alışverişlerinde kargolarını bekleyen vatandaşlar, PTT kargo, Yurtiçi, MNG, Aras kargo 15 Temmuz'da kargolar çalışıyor mu araştırmalarına hız kazandırdı. Özel şirketlerin çalışma saatleri resmi tatillerde farklılık gösterebiliyor. Peki, 15 Temmuz kargolar açık mı 2025, dağıtım yapıyor mu? PTT kargo, Yurtiçi, MNG, Aras kargo 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu? İşte detaylar...

15 Temmuz'da kargolar açık mı? Yarın PTT açık mı? 2025
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz şehitleri anılacak, çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Peki, 15 Temmuz Pazartesi günü resmi tatil mi? Banka, noter ve kargolar 15 Temmuz'da açık mı?

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

15 Temmuz Pazartesi günü kargolar kapalı olacak. Ancak özel kargoların çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Bu nedenle kargo firmasını aramanız gerekebilir.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.

TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı "Kazan İlçesi"nin adı "Kahramankazan" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve 1 Mayıs günü" ibareleri ",1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü" olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir."

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