Haber Tarihi: 14 Temmuz 2025 16:19 - Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 16:19

15 Temmuz'da köprüler ücretsiz mi? 2025

15 Temmuz'da köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı merak konusu. Peki, 15 Temmuz'da köprüler ücretsiz mi?

15 Temmuz'da köprüler ücretsiz mi? 2025
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Pazartesi gününe denk gelmesiyle, birçok kişi bu özel günü uzun bir tatil olarak değerlendirmek istiyor. Bu sebeple, "15 Temmuz'da köprü ve otoyollar bedava mı?" sorusu gündeme geliyor.

Önceki yıllarda, milli bayramlarda, yap-işlet-devret modeli dışındaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli gibi geçiş noktaları ve belirli otoyollar ücretsiz olarak kullanılabiliyordu. Peki, bu yıl da aynı uygulama geçerli olacak mı? İşte bu merak edilen sorunun cevabı ve 15 Temmuz'da ulaşım hakkında detaylar...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Pazartesi gününe denk gelmesiyle birlikte, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin durumu gündeme taşındı. Resmi tatil olarak kutlanan bu önemli günde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde toplu taşıma ücretsiz hizmet veriyor. Peki, aynı uygulama bu yıl köprü ve otoyollar için de geçerli olacak mı? 15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz mi olacak? İşte bu sorunun cevabı ve tüm detaylar...

15 Temmuz'da Köprü ve Otoyollar Ücretsiz Mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilinde seyahat planlayanların merak ettiği köprü ve otoyol ücretlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu yıl da belirli köprü ve otoyolların ücretsiz olması bekleniyor.

Ücretsiz Olması Beklenen Köprü ve Otoyollar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün önceki resmi tatil günlerinde yaptığı açıklamalara göre, 15 Temmuz tarihinde yap-işlet-devret modeli dışındaki köprü ve otoyolların ücretsiz olması öngörülüyor:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)
Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)
Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)
İzmir - Çeşme Otoyolu
İzmir - Aydın Otoyolu
Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)
Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)

Ücretli Olması Beklenen Köprü ve Otoyollar

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan ve geçiş ücretleri özel şirketler tarafından belirlenen köprü ve otoyolların 15 Temmuz'da da ücretli olması bekleniyor:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)
Kuzey Marmara Otoyolu
Avrasya Tüneli
Osmangazi Köprüsü
Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu
Ankara - Niğde Otoyolu
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