Boston Celtics'in yıldız ismi Jaylen Brown, takımda geçirdiği süreç boyunca birçok fedakarlık yaptığını ancak bu durumun zaman zaman takdir edilmediğini dile getirdi.
CelticsBlog'tan Noa Dalzell'e konuşan Brown, şu sözleriyle dikkat çekti:
"Birçok şeye katılmıyorum. Oyun stilimi, rolümü değiştirmek zorunda kaldım. Benim yeteneğimdeki oyuncuların yapmak zorunda olmadığı şeyleri yaptım. Takım oyuncusu olduğum için bunları kabullendim ama bu bazen hafife alınıyor."
Brown, kariyeri boyunca Jayson Tatum'un gölgesinde kalmakla eleştirildi. Son iki sezonda Kristaps Porzingis ve Jrue Holiday gibi isimlerin de takıma katılmasıyla rolü daha da sınırlanmıştı. Ancak bu fedakarlıklar 2024'te Celtics'e şampiyonluğu getirdi.
"Evet, şampiyonluk için bazı şeylerden vazgeçmek zorundasınız. Farklı bir rolde oynamak istemezdim belki ama sonunda kazandık."
Celtics, bu yaz kadrosunda büyük değişikliklere gitti. Porzingis, Atlanta Hawks'a takaslandı. Holiday ise Portland Trail Blazers'a gönderildi. Tatum ise playofflarda yaşadığı aşil sakatlığı nedeniyle sezonu kaçırabilir. Bu durum, Brown'ı takımın ana yıldızı konumuna getiriyor.
"Çok yetenekliyim. Bu ligdeki, bu gezegendeki en yetenekli oyunculardan biriyim. Artık kendimi tüm dünyaya gösterme zamanı."
Brown, geçtiğimiz sezon 22.2 sayı, 5.8 ribaunt, 4.5 asist ortalamaları yakaladı. 2025-26 sezonunda bu istatistiklerin daha da yukarı çıkması bekleniyor.
CelticsBlog'tan Noa Dalzell'e konuşan Brown, şu sözleriyle dikkat çekti:
"Birçok şeye katılmıyorum. Oyun stilimi, rolümü değiştirmek zorunda kaldım. Benim yeteneğimdeki oyuncuların yapmak zorunda olmadığı şeyleri yaptım. Takım oyuncusu olduğum için bunları kabullendim ama bu bazen hafife alınıyor."
Brown, kariyeri boyunca Jayson Tatum'un gölgesinde kalmakla eleştirildi. Son iki sezonda Kristaps Porzingis ve Jrue Holiday gibi isimlerin de takıma katılmasıyla rolü daha da sınırlanmıştı. Ancak bu fedakarlıklar 2024'te Celtics'e şampiyonluğu getirdi.
"Evet, şampiyonluk için bazı şeylerden vazgeçmek zorundasınız. Farklı bir rolde oynamak istemezdim belki ama sonunda kazandık."
Celtics, bu yaz kadrosunda büyük değişikliklere gitti. Porzingis, Atlanta Hawks'a takaslandı. Holiday ise Portland Trail Blazers'a gönderildi. Tatum ise playofflarda yaşadığı aşil sakatlığı nedeniyle sezonu kaçırabilir. Bu durum, Brown'ı takımın ana yıldızı konumuna getiriyor.
"Çok yetenekliyim. Bu ligdeki, bu gezegendeki en yetenekli oyunculardan biriyim. Artık kendimi tüm dünyaya gösterme zamanı."
Brown, geçtiğimiz sezon 22.2 sayı, 5.8 ribaunt, 4.5 asist ortalamaları yakaladı. 2025-26 sezonunda bu istatistiklerin daha da yukarı çıkması bekleniyor.