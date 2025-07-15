Boston Celtics'in yıldız ismi Jaylen Brown, takımda geçirdiği süreç boyunca birçok fedakarlık yaptığını ancak bu durumun zaman zaman takdir edilmediğini dile getirdi.CelticsBlog'tan Noa Dalzell'e konuşan Brown, şu sözleriyle dikkat çekti:Brown, kariyeri boyunca Jayson Tatum'un gölgesinde kalmakla eleştirildi. Son iki sezonda Kristaps Porzingis ve Jrue Holiday gibi isimlerin de takıma katılmasıyla rolü daha da sınırlanmıştı. Ancak bu fedakarlıklar 2024'te Celtics'e şampiyonluğu getirdi.Celtics, bu yaz kadrosunda büyük değişikliklere gitti. Porzingis, Atlanta Hawks'a takaslandı. Holiday ise Portland Trail Blazers'a gönderildi. Tatum ise playofflarda yaşadığı aşil sakatlığı nedeniyle sezonu kaçırabilir. Bu durum, Brown'ı takımın ana yıldızı konumuna getiriyor.Brown, geçtiğimiz sezon 22.2 sayı, 5.8 ribaunt, 4.5 asist ortalamaları yakaladı. 2025-26 sezonunda bu istatistiklerin daha da yukarı çıkması bekleniyor.