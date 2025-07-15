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Iğdır FK, Kosta Aleksic ile yollarını ayırdı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Sırp futbolcu Kosta Aleksic ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

calendar 15 Temmuz 2025 18:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Iğdır FK, Kosta Aleksic ile yollarını ayırdı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Sırp futbolcu Kosta Aleksic ile yollarının ayrıldığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Kosta Aleksic arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma yoluyla sona erdirilmiştir. Kosta Aleksic'e kulübümüze sağladığı katkılar ve göstermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Aleksic, geçen sezon oynadığı 18 maçta 3 gol atmıştı.

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