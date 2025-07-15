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Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Filenin Sultanları'na rakip

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Türk Antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya ile karşılaşacak.

calendar 15 Temmuz 2025 13:40 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025 13:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya, Filenin Sultanları'na rakip
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 VNL çeyrek finalindeki Türk Antrenör Ferhak Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya maçını bekliyor. Filenin Sultanları, 23-27 Temmuz 2025 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde çeyrek finalde Asya temsilcisi Japonya ile 24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da karşılaşacak.

Bu karşılaşmayı özel kılan durumlardan biri de çeyrek finalde Filenin Sultanları'nın rakibi Japonya'nın hocasının Türk olması ve milli takımda daha önce görev almış olması. Şubat ayında başına geçtiği Japonya'yı 2025 VNL çeyrek finaline taşıyan Akbaş, Perşembe günü rakibi olarak sahaya çıkacağı Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da 2015-2016 sezonunda çalıştırmıştı.

2017-2018 sezonunda da Japonya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapan ve Japonya Kadın Milli Takımı'nın başantrenörü olarak ocak ayında göreve başlayan Akbaş, Japonya'nın ilk yabancı başantrenörü olarak da tarihi bir başarıya imza atmıştı.


2004'te voleybol istatistik antrenörü olarak başladığı görevini, Galatasaray ve Türk Telekom Ankara takımında sürdürdü. 2011'de Çin'in Guangdong Evergrande Voleybol Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak çalışan Akbaş, ardından VakıfBank (2012-2015), CSM Bükreş (2017-2019) ve Chemik Police (2019-2021) takımlarında çalıştı. Akbaş ayrıca, 2021-2025 yılları arasında Eczacıbaşı Dynavit'te başantrenörlük görevi yürüttü.

Takımını 2025 VNL çeyrek finaline taşımayı başaran Akbaş, Japonya ile normal sezonu da 3'üncü sırada tamamlamayı başarmıştı.

24 Temmuz Perşembe günü saat 17.30'da Atlas Arena'da oynanacak olan Japonya-Türkiye maçının galibi yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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