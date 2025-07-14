Haber Tarihi: 14 Temmuz 2025 12:16 -
Güncelleme Tarihi:
14 Temmuz 2025 12:16
15 Temmuz Pazartesi Borsa İstanbul açık mı? 2025
15 Temmuz Borsa açık mı? | Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul 15 Temmuz 2025 Salı günü işlem yapmayacak.
Borsa İstanbul'un resmi tatil takvimine göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, Borsa İstanbul'da 15 Temmuz 2025 salı günü herhangi bir işlem gerçekleşmeyecek.
Peki bu durum yatırımcıları nasıl etkileyecek?
15 Temmuz'da işlem yapılamayacağından dolayı, yatırımcılar bu tarihte hisse senedi alım veya satımı yapamayacak. Ayrıca, varant, opsiyon ve repo gibi türev ürünlerde de işlem yapılamayacak.
Borsa ne zaman açılacak?
Borsa İstanbul, 16 Temmuz çarşamba günü normal işlem saatlerine geri dönecek. Yatırımcılar 16 Temmuz çarşamba günü saat 10:00 itibarıyla hisse senedi, türev ürün ve diğer finansal enstrümanlar alım ve satımı yapabilecek.
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