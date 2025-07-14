Haber Tarihi: 14 Temmuz 2025 12:16 - Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 12:16

15 Temmuz Pazartesi Borsa İstanbul açık mı? 2025

15 Temmuz Borsa açık mı? | Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olması nedeniyle Borsa İstanbul 15 Temmuz 2025 Salı günü işlem yapmayacak.

15 Temmuz Pazartesi Borsa İstanbul açık mı? 2025
Abone Ol
Borsa İstanbul'un resmi tatil takvimine göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, Borsa İstanbul'da 15 Temmuz 2025 salı günü herhangi bir işlem gerçekleşmeyecek.

Peki bu durum yatırımcıları nasıl etkileyecek?

15 Temmuz'da işlem yapılamayacağından dolayı, yatırımcılar bu tarihte hisse senedi alım veya satımı yapamayacak. Ayrıca, varant, opsiyon ve repo gibi türev ürünlerde de işlem yapılamayacak.

Borsa ne zaman açılacak?

Borsa İstanbul, 16 Temmuz çarşamba günü normal işlem saatlerine geri dönecek. Yatırımcılar 16 Temmuz çarşamba günü saat 10:00 itibarıyla hisse senedi, türev ürün ve diğer finansal enstrümanlar alım ve satımı yapabilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ın gözü Arjantin'de Beşiktaş Beşiktaş'ın gözü Arjantin'de
Galatasaray'da Morata'nın geleceği belirsiz! Galatasaray Galatasaray'da Morata'nın geleceği belirsiz!
Trabzonspor'da Saul Niguez için geri sayım! Trabzonspor Trabzonspor'da Saul Niguez için geri sayım!
Galatasaray'da imza an meselesi: İlkay Gündoğan! Galatasaray Galatasaray'da imza an meselesi: İlkay Gündoğan!
Udinese'nin gözü İsmail Yüksek'te! Fenerbahçe Udinese'nin gözü İsmail Yüksek'te!
Fenerbahçe'den Leon Bailey'e teklif! Fenerbahçe Fenerbahçe'den Leon Bailey'e teklif!
Okan Buruk, Zaniolo'dan memnun! Galatasaray Okan Buruk, Zaniolo'dan memnun!
Sancho için Orkun formülü Beşiktaş Sancho için Orkun formülü
Fenerbahçe'den 25 milyon euro'ya iki transfer! Fenerbahçe Fenerbahçe'den 25 milyon euro'ya iki transfer!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'ye Marco Asensio'dan kötü haber!
2
PSG'den Fenerbahçe'ye sürpriz teklif!
3
Beşiktaş, transferi duyurdu: Kyle Walker-Peters
4
Arsenal'de Gyökeres çıkmazı!
5
Beşiktaş'ta yuvaya dönüş yakın!
6
Aziz Fall'a pasaport şoku
7
Okan Buruk'un favorisi: Enzo Millot

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.