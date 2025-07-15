Fenerbahçe'den Leon Bailey'e teklif!

Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Leon Bailey transferi için görüşmelerini sürdürüyor.
İngiliz temsilcisi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Jamaikalı futbolcusu için 30 milyon euro belirledi.
Sarı-lacivertliler ise Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Leon Bailey'in güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor. Aston Villa'da geride kalan sezonda 38 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
İngiliz temsilcisi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Jamaikalı futbolcusu için 30 milyon euro belirledi.
Sarı-lacivertliler ise Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
Leon Bailey'in güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor. Aston Villa'da geride kalan sezonda 38 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.