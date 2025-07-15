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Fenerbahçe'den Leon Bailey'e teklif!

Fenerbahçe, Leon Bailey transferi için Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

calendar 15 Temmuz 2025 08:48
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den Leon Bailey'e teklif!
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Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Leon Bailey transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

İngiliz temsilcisi, 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Jamaikalı futbolcusu için 30 milyon euro belirledi.

Sarı-lacivertliler ise Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Leon Bailey'in güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor. Aston Villa'da geride kalan sezonda 38 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

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