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Fenerbahçe takipte: Xhaka gelişmesi

Bayer Leverkusen ve Neom arasında Granit Xhaka transferi için yapılan görüşmeler durma noktasına geldi. Xhaka ile ilgilenen Fenerbahçe, İsviçreli futbolcu için süreci yakından takip ediyor.

calendar 15 Temmuz 2025 17:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe takipte: Xhaka gelişmesi
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Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka'nın transfer sürecini yakından takip ediyor.

GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINA GELDİ

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Neom, Granit Xhaka transferi için Bayer Leverkusen'e 8 milyon euro'luk teklif sundu. Xhaka için 15 milyon euro isteyen Leverkusen, bu teklifi kabul etmedi. 32 yaşındaki futbolcunun transferinde yaşanan bu sürecin ardından kulüpler arasındaki görüşmeler durma noktasına geldi.

ALTERNATİF TOLISSO

Neom ile yıllık 10 milyon euro'dan söz kesen Xhaka, Suudi Arabistan ekibine transfer olmak istiyor. Neom, Leverkusen'in Xhaka konusundaki tavrının ardından Lyon'dan Corentin Tolisso'yu B planı olarak düşünmeye başladı.

FENERBAHÇE TAKİPTE


Fenerbahçe, Xhaka için bu süreci yakından takip ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Xhaka'nın Neom'a transferi gerçekleşmemesi durumunda deneyimli futbolcuya teklif sunması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Bayer Leverkusen formasıyla 49 maça çıkan İsviçreli futbolcu, 2 gol atarken 7 de asist katkısında bulundu.

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