Fenerbahçe takipte: Xhaka gelişmesi

Fenerbahçe, Bayer Leverkusen forması giyen Granit Xhaka'nın transfer sürecini yakından takip ediyor.
GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINA GELDİ
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Neom, Granit Xhaka transferi için Bayer Leverkusen'e 8 milyon euro'luk teklif sundu. Xhaka için 15 milyon euro isteyen Leverkusen, bu teklifi kabul etmedi. 32 yaşındaki futbolcunun transferinde yaşanan bu sürecin ardından kulüpler arasındaki görüşmeler durma noktasına geldi.
ALTERNATİF TOLISSO
Neom ile yıllık 10 milyon euro'dan söz kesen Xhaka, Suudi Arabistan ekibine transfer olmak istiyor. Neom, Leverkusen'in Xhaka konusundaki tavrının ardından Lyon'dan Corentin Tolisso'yu B planı olarak düşünmeye başladı.
FENERBAHÇE TAKİPTE
Fenerbahçe, Xhaka için bu süreci yakından takip ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Xhaka'nın Neom'a transferi gerçekleşmemesi durumunda deneyimli futbolcuya teklif sunması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Bayer Leverkusen formasıyla 49 maça çıkan İsviçreli futbolcu, 2 gol atarken 7 de asist katkısında bulundu.
GÖRÜŞMELER DURMA NOKTASINA GELDİ
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Neom, Granit Xhaka transferi için Bayer Leverkusen'e 8 milyon euro'luk teklif sundu. Xhaka için 15 milyon euro isteyen Leverkusen, bu teklifi kabul etmedi. 32 yaşındaki futbolcunun transferinde yaşanan bu sürecin ardından kulüpler arasındaki görüşmeler durma noktasına geldi.
ALTERNATİF TOLISSO
Neom ile yıllık 10 milyon euro'dan söz kesen Xhaka, Suudi Arabistan ekibine transfer olmak istiyor. Neom, Leverkusen'in Xhaka konusundaki tavrının ardından Lyon'dan Corentin Tolisso'yu B planı olarak düşünmeye başladı.
FENERBAHÇE TAKİPTE
Fenerbahçe, Xhaka için bu süreci yakından takip ediyor. Sarı-lacivertlilerin, Xhaka'nın Neom'a transferi gerçekleşmemesi durumunda deneyimli futbolcuya teklif sunması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Bayer Leverkusen formasıyla 49 maça çıkan İsviçreli futbolcu, 2 gol atarken 7 de asist katkısında bulundu.