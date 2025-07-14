Haber Tarihi: 14 Temmuz 2025 10:41 - Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 10:41

15 Temmuz'da Müzeler ve Saraylar Açık Mı? 2025

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nde vatandaşlar, demokrasiyi savunan kahramanları anmak ve milli birliğe duydukları bağlılığı göstermek için çeşitli etkinliklere katılıyor. Bu özel günde müze ve saraylar da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

15 Temmuz'da Müzeler ve Saraylar Açık Mı? 2025
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Peki, 15 Temmuz'da hangi müzeler ve saraylar açık olacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'da tüm müze ve saraylar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Bu kapsamda;

Topkapı Sarayı
Ayasofya Müzesi
Dolmabahçe Sarayı
Yıldız Sarayı
Çırağan Sarayı
Tophane-i Amire Müzesi
Panorama 1453 Tarih Müzesi
Rahmi M. Koç Müzesi
Sakıp Sabancı Müzesi
İstanbul Arkeoloji Müzeleri
gibi birçok popüler müze ve saray 15 Temmuz'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Ziyaret saatleri müzelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle, gitmeden önce müzenin resmi web sitesini veya sosyal medya hesaplarını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
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