15 Temmuz'da Müzeler ve Saraylar Açık Mı? 2025

Peki, 15 Temmuz'da hangi müzeler ve saraylar açık olacak?



Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'da tüm müze ve saraylar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Bu kapsamda;



Topkapı Sarayı

Ayasofya Müzesi

Dolmabahçe Sarayı

Yıldız Sarayı

Çırağan Sarayı

Tophane-i Amire Müzesi

Panorama 1453 Tarih Müzesi

Rahmi M. Koç Müzesi

Sakıp Sabancı Müzesi

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

gibi birçok popüler müze ve saray 15 Temmuz'da ziyaretçilerini ağırlayacak.



Ziyaret saatleri müzelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle, gitmeden önce müzenin resmi web sitesini veya sosyal medya hesaplarını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

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