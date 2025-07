Sarıyer'de teknik direktörlük görevine Şenol Can getirildi

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Sarıyer, teknik direktör Şenol Can ile sözleşme imzaladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Şenol Can ile 1 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.42 yaşındaki Şenol Can, 2020'de başladığı teknik direktörlük kariyerinde Kasımpaşa ve Fatih KaragümrüK'te görev yaptı.