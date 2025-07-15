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Sarıyer'de teknik direktörlük görevine Şenol Can getirildi

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Sarıyer, teknik direktör Şenol Can ile sözleşme imzaladı.

calendar 15 Temmuz 2025 21:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sarıyer'de teknik direktörlük görevine Şenol Can getirildi
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Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Sarıyer, teknik direktör Şenol Can ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Şenol Can ile 1 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

42 yaşındaki Şenol Can, 2020'de başladığı teknik direktörlük kariyerinde Kasımpaşa ve Fatih KaragümrüK'te görev yaptı.

 
 
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