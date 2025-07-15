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Sancho için Orkun formülü

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Jadon Sancho'nun transferini Orkun Kökçü'de uyguladığı formül ile bitirmek istiyor.

calendar 15 Temmuz 2025 08:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Sancho için Orkun formülü
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Transfer döneminin hızlı ismi Beşiktaş, çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, Tammy Abraham, David Jurasek, Kyle Walker-Peters ve Orkun Kökçü'yü renklerine kattıktan sonra rotayı kanat transferine çevirmiş durumda.

Liste başındaki ilk isim ise Manchester United oyuncusu Jadon Sancho. Kulübüyle 1 senelik sözleşmesi kalan ve ayrılma kararı alan İngiliz futbolcu, önündeki seçenekleri değerlendiriyor.


ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU İLE KİRALANACAK

Daha önce Jadon Sancho için temaslar gerçekleştiren Beşiktaş, transfer için formülü de buldu. Tıpkı Orkun Kökçü ve Tammy Abraham transferlerinde izlenen yol takip edilecek.

Başkan Serdal Adalı, zorunlu satın alma opsiyonu ile Sancho'yu kiralamaya çalışacak. Bu sezon herhangi bir ücret ödenmeyecek ve yine gelecek yılları kapsayan taksitler halinde Sancho'nun transferi bitirilecek.

ROTA İNGİLTERE

İlerleyen günlerde İngiltere'ye gidecek olan Serdal Adalı yönetimi, hem oyuncu hem de kulübüyle masaya oturarak mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

30 MİLYON EURO!

Jadon Sancho geçtiğimiz sezonu Chelsea'de geçirdi.

Oyuncunun satın alma opsiyonu 30 milyon euro'ydu ancak Chelsea bu opsiyonu kullanmadı. Beşiktaş, 1 yıllık sözleşmesi kalan Sancho için Manchester United ile pazarlık yapmaya hazırlanıyor.

OLE'DEN SANCHO YANITI

Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, pazartesi günü gerçekleştirdiği röportajında kendisine sorulan Jadon Sancho'nun transferi hakkında şu yanıtı verdi:

"Transfer dönemi kapanana doğru net bir şey yaparız. Çok fazla gidecek oyuncumuz var. Transfere kısa cevabım bu olsun."

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