Philadelphia 76ers'ın yıldız ismi Joel Embiid, Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı'yla altın madalya kazanırken, Fransa cephesi ise onun eksikliğini pek hissetmemiş olabilir.Fransa'nın eski başantrenörü Vincent Collet, Embiid'in Fransa adına oynamamasından memnuniyet duyduğunu açıkça ifade etti.Vilnius'taki B8 Zirvesi'nde BasketNews'e konuşan Collet, şu ifadeleri kullandı:Aslen Kamerun doğumlu olan Embiid, 2022 yılında özel bir yasa ile Fransa vatandaşlığına geçmiş ve Paris 2024'te Fransa adına oynama niyetini belirtmişti. Ancak süreç beklendiği gibi ilerlemedi.Fransa, Embiid'in katılımıyla şampiyonluk şansını artırmayı hedeflese de, yıldız pivot son anda karar değiştirip ABD'yi tercih etti. ABD formasıyla 17 dakika ortalamayla oynayan Embiid, 11.2 sayı, 3.8 ribaunt ve 1.4 asist ortalamaları yakaladı.Collet, Embiid'in Fransa vatandaşlığına geçmesine başta karşı çıktığını ancak bu kararın siyasi bir düzeyde alındığını da belirtti:Son olarak Collet, Fransa'nın hali hazırda Gobert, Poirier, Mustafa Fall ve geleceğin yıldızı Wembanyama gibi uzun rotasyonunda yeterli opsiyona sahip olduğunu vurguladı: