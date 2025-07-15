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Jessey Sneijder FC Utrecht ile sözleşme imzaladı

Kariyerinde önemli takımlarda futbol oynamış Wesley Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder, ilk profesyonel sözleşmesini FC Utrecht ile imzaladı.

calendar 15 Temmuz 2025 14:16
Jessey Sneijder FC Utrecht ile sözleşme imzaladı
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Daha öncesinde Avrupa'nın büyük takımları ve ülkemizde de Galatasaray'da top koşturmuş Wesley Sneijder'in oğlu profesyonel sözleşmeye imza attı.

Wesley Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder, FC Utrecht ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Jessey Sneijder FC Utrecht'e 3 yıllığına imza attı.

İLK SÖZLERİ

FC Utrecht ile profesyonel sözleşme imzalamasından sonra açıklamalarda bulunan Jessey Sneijder, "Bu gerçekleşen bir rüya. FC Utrecht Akademisi'ne katıldığımdan beri bu ana ulaşmak için çok çalıştım. İlk profesyonel sözleşmemi imzalamak bir ödül gibi geliyor, aynı zamanda yeni bir adımın başlangıcı." dedi

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