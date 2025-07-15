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Uşakspor transferde Yasin'i aldı

TFF 3. Lig'de mücadele edecek ekiplerden Uşakspor, Somaspor'dan ayrılan Yasin Yıldız'ı iki yıllığına kadrosuna kattı.

calendar 15 Temmuz 2025 15:09
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Uşakspor transferde Yasin'i aldı
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3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Uşakspor transferde Somaspor'dan ayrılan 25 yaşındaki sol bek Yasin Yıldız'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Uşak ekibi, "Yasin Yıldız'a, 'Uşakspor'umuza hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun.

Yolun sonu şampiyonluk olsun" mesajını paylaştı. Uşakspor transferde daha önce Turgutluspor'dan ayrılan 19 yaşındaki sağ kanat Ayhan İmir ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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