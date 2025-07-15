Uşakspor transferde Yasin'i aldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Uşakspor transferde Somaspor'dan ayrılan 25 yaşındaki sol bek Yasin Yıldız'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Uşak ekibi, "Yasin Yıldız'a, 'Uşakspor'umuza hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz. Her iki tarafa da hayırlı olsun.



Yolun sonu şampiyonluk olsun" mesajını paylaştı. Uşakspor transferde daha önce Turgutluspor'dan ayrılan 19 yaşındaki sağ kanat Ayhan İmir ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.



