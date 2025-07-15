FED faiz kararı ne zaman? Faiz indirimi olacak mı? 2025 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı

Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürmeye devam ediyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararı öncesinde faiz indirimi sinyalleri güçlenmeye başladı. Ekonomistler ve yatırımcılar, haziranda açıklanan enflasyon verilerine göre çekirdek TÜFE'de %2,3'e gerileme olmasının ardından faiz indirimine odaklandı. Peki, FED faiz kararı ne zaman? Faiz indirimi olacak mı?



TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



FED'in Temmuz 2025 faiz toplantısı, 29-30 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından alınacak karar, Türkiye saatiyle 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.



Aynı gün FED Başkanı Jerome Powell'ın düzenleyeceği basın toplantısında para politikasına dair mesajlar verilmesi bekleniyor.



FAİZ İNDİRİMİ OLACAK MI?



2025 yılı itibarıyla ABD ekonomisinde enflasyonun hedefe yaklaşması ve iş gücü piyasasında yavaşlamanın sinyalleri, yatırımcıları faiz indirimi ihtimaline odakladı. Haziran 2025'te açıklanan enflasyon verileri, çekirdek TÜFE'de %2,3'e gerileme göstermişti. Bu durum, FED'in Temmuz ayında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini güçlendirdi.



Uzmanlar, FED'in Temmuz ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Ancak, Powell'ın açıklamaları ve karar metnindeki dil, yılın geri kalanındaki para politikasının yönü açısından da belirleyici olacak.



FED FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?



FED'in alacağı faiz kararı;



Dolar/TL kuru başta olmak üzere gelişen ülke para birimlerini,



Altın ve gümüş fiyatlarını,



Kripto para piyasalarını,



Borsa endekslerini doğrudan etkiliyor.



Bu nedenle Temmuz 2025 toplantısı, sadece ABD ekonomisi için değil, küresel finansal piyasalar açısından da kritik bir dönüm noktası niteliğinde.

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