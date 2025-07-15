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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de yaptığı kampta günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

calendar 15 Temmuz 2025 20:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Portekiz'de yaptığı kampta günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Portekizli teknik adam, çalışmadan önce oyuncularıyla mini bir toplantı gerçekleştirdi.

Antrenmanın basına açık bölümünde Rodrigo Becao, Mert Hakan Yandaş ve Cenk Tosun bireysel çalıştı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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