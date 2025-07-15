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Amedspor, Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı

Amedspor, en son Sakaryaspor'da görev alan stoper Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı.

calendar 15 Temmuz 2025 16:42
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Amedspor, Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı
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Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, savunma hattını güçlendirmek için stoper Kahraman Demirtaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler kulübü, Sakaryaspor'dan stoper Kahraman Demirtaş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2025–2026 ve 2026–2027 sezonlarını kapsayan anlaşma, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle gerçekleşti. İmza törenine kulübün Yönetim Kurulu üyeleri Şengül Saruhanoğlu ve İhsan Uğur katıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kahraman Demirtaş'a Amedspor formasıyla üstün başarılar diliyor, bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yeni transfer Demirtaş'ın önümüzdeki günlerde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.


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