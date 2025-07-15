Samsunspor, Emre Kılınç'ın sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

Samsunspor, kanat oyuncusu Emre Kılınç ile 2028'e kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı.Yeni sezonda Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek Samsunspor, dış transferlere hızla devam ederken, iç transferde de görüşmelere devam ediyor. 2023 yılında Galatasaray'dan bedelsiz olarak kırmızı-beyazlılara transfer olan 30 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Kılınç, gösterdiği başarılı performans nedeniyle sözleşmesinin 2028 yılına kadar uzatıldığı açıklandı. Emre Kılınç son olarak 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 3 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.ifadelerine yer verildi.