Taha Altıkardeş 'İnşallah bu yıl Avrupa hedefine gideceğiz'

Göztepe'de Taha Altıkardeş, sezon hazırlıklarını değerlendirdi





Göztepe'nin 3+1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı genç futbolcu Trabzonspor'da 1,5 yıl çok az süre bulduğunu hatırlattı.





Göztepe'de sürekli forma şansı yakaladığının altını çizen Altıkardeş, "Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çok güzel bir renk kattık. Avrupa hedefiyle yola çıktık ve ucundan kaçırdık. Bizim için bir ısınmaydı. Bu yıl bunun bilinciyle çalışıyoruz. Yoğun antrenman temposuyla burada 2 hazırlık maçı yaptık. Çalışmalar çok güzel gidiyor. Bütün takım yüksek özveriyle çalışıyor. İnşallah bu yıl Avrupa hedefine gideceğiz." diye konuştu.



