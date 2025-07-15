15 Temmuz
Kairat Almaty-O.Ljubljana
0-03'
15 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Vikingur
18:30
15 Temmuz
Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius
20:00
15 Temmuz
Milsami Orhei-KuPS Kuopio
20:00
15 Temmuz
Malmö FF-Iberia 1999
20:00
15 Temmuz
RFS-Levadia Tallinn
20:00
15 Temmuz
KF Shkendija-TNS
21:00
15 Temmuz
Differdange -Drita
21:00
15 Temmuz
Inter Club d'Escaldes-FCSB
21:30
15 Temmuz
Breidablik-Egnatia
22:00
15 Temmuz
Zrinjski Mostar-V. Acquaviva
22:00
15 Temmuz
Buducnost Podgorica-FC Noah
22:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Taha Altıkardeş "İnşallah bu yıl Avrupa hedefine gideceğiz"

Göztepe'nin savunma oyuncusu Taha Altıkardeş, Slovenya kampında yeni sezon için kararlı mesajlar verdi.

calendar 15 Temmuz 2025 16:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Taha Altıkardeş 'İnşallah bu yıl Avrupa hedefine gideceğiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Göztepe'de Taha Altıkardeş, sezon hazırlıklarını değerlendirdi

Göztepe'nin 3+1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı genç futbolcu Trabzonspor'da 1,5 yıl çok az süre bulduğunu hatırlattı.

Göztepe'de sürekli forma şansı yakaladığının altını çizen Altıkardeş, "Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çok güzel bir renk kattık. Avrupa hedefiyle yola çıktık ve ucundan kaçırdık. Bizim için bir ısınmaydı. Bu yıl bunun bilinciyle çalışıyoruz. Yoğun antrenman temposuyla burada 2 hazırlık maçı yaptık. Çalışmalar çok güzel gidiyor. Bütün takım yüksek özveriyle çalışıyor. İnşallah bu yıl Avrupa hedefine gideceğiz." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.