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Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe itirafı!

Hull City'nin sahibi ve Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'deki dönemi hakkında konuştu.

calendar 15 Temmuz 2025 15:46
Haber: Sporx.com
Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe itirafı!
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Hull City'nin sahibi ve Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, gerçekleştirdiği basın toplantısında Fenerbahçe dönemiyle alakalı bir soruyu cevapladı.

"DÖNEMİMİ HATA OLARAK GÖRMÜYORUM"

"Geçen seneyi düşme hattının bir basamak üzerinde tamamladı Hull City. Fenerbahçe Yönetimi'nde yer aldınız geçen yıl. Geçen sene Hull City'nin kötü gidişatında odağınızın Fenerbahçe'ye kaymasının etkisi oldu mu?"


Acun Ilıcalı: "Oldu. Bu da çok normal. Bunu da zaten taraftarlarla buluşmamızda açıkladım. Süpermen olmadığımı anladım dedim. Kaldırabilirim diye düşünüyordum ama Fenerbahçe'deki aşırı yoğunluk, tahmin ettiğimden çok vaktimi aldı. 24 saatlik gün benim için 17-18 saati Fenerbahçe'ye dönüştüğü günler oldu. Anlık krizler, anlık problemler, birçok görevler oldu. Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevinden mutluluk duyuyorum, çok gururluyum ama Hull City tarafını etkiledi. Bütün yazı durmadan Fenerbahçe ile geçirdim. Etkisi mutlaka olmuştur. Hayat, hatalardan ders almakla ilgili, Fenerbahçe'deki görevimi hata olarak görmüyorum, yanlış anlaşılmasın ama böyle bir sonucun ortaya çıktığı doğru."


TÜRKİYE'DEN TRANSFER OLACAK MI?

Acun Ilıcalı: "Bizim transferdeki durumumuz ile ilgili bir bilgi vereyim. Kiralık ve serbest oyuncu alabiliyoruz. Bir kulübe para verip transfer yapamıyoruz. Onun da değişeceğini düşünüyorum. Bundan önce futbolcunun Türk'ü, Alman'ı diye bakmadık. Ama Türk futbolcuların bizi orada gururlandırması gibi bir hayalim var. Bunun için mantıktan dışarı çıkacak halimiz yok. Ozan Tufan'ı götürdük oraya, bugün taraftarın sevgilisi kendisi. Mükemmel oynadı ve her şeyini ortaya koydu. Taraftarlar da kendisini çok seviyor. Her futbolcu başarılı olacak diye bir şey yok. Abdülkadir de ilk sezonunda çok başarılıydı. Ondan sonra sakatlıktan oynayamadı. Yoksa kalitesi tartışılmaz. Doğukan çok sakatlandı maalesef, onu göremedik. Bir Türk futbolcusu orada, benim takımımla başarılı olsa güzel olur."

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic: "Ben de başkana katılıyorum. Türkiye'deki oyuncularla daha önce çalıştım ve benim için iyi bir tecrübe oldu, çok memnundum. Birkaç oyuncu olabilir aklımızda olabilir."

FENERBAHÇE DÖNEMİ

Geçen seneyi Fenerbahçe'de asbaşkanlık olarak tamamladınız. Şu anda olduğunuz yerden bakınca başarılı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Fenerbahçe dönemine dair içinizde ukde kalan transfer oldu mu?"

Acun Ilıcalı: "Ben bugün Fenerbahçe ile ilgili çok soru cevaplamayı düşünmüyorum. Hull City'nin Türkiye'ye ziyareti iki ülke için çok önemli bir olay. Güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bugün taraftarlar da geldi, her sene getiriyoruz. İngiltere'nin güzel bir şehri ile ülkemiz arasında bağ kurduğumuzu düşünüyoruz.

Fenerbahçe'de görev yaptığım için gururluyum. Geçtiğimiz sezonu analiz etmek değil, gelecek sezonu konuşmam gerekirse, geçmişi konuşmayı sevmiyorum şu anda, iyi bir kadro kuruluyor. Başkanımız da gece-gündüz büyük bir çaba içerisinde. Güzel transferler yapıldı, yapılıyor, yapılacak gibi de duruyor. Güçlü bir kadromuz olacağını hissediyorum. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak, takımı hep destekleyeceğim. Başkanımız da benden bir şey isterse, her zaman buradayım. Burada önemli olan gönüllerin bir olması. İyi bir Fenerbahçeli'yim. Takım bir ihtiyaç duyduğunda oradayım. Bundan gurur duyuyorum. Geçen sene yönetici olarak davet edildim, gurur duydum. Şu anda taraftar olarak tribündeyim ve sonuna kadar destekleyeceğim."

 

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