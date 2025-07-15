Frankfurt'tan 80 milyon Euro'luk teklife ret!

Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, yıldız santrforları Hugo Ekitike için çarpıcı bir karar aldı.



NEWCASTLE'A RET



Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre, Frankfurt, Newcastle United'ın Fransız golcü için yaptığı 80 milyon Euro'luk teklifini reddetti.



Haberde teklifin reddedilmesinin sebepleri olarak, ödeme planlamalarının beğenilmemesi ve daha yüksek bir bonservis bedeli hedeflenmesi gösterildi.



PERFORMANSI



Geride kalan sezonda 48 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, 22 gol ve 12 asist kaydetti.