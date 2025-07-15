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Frankfurt'tan 80 milyon Euro'luk teklife ret!

Eintracht Frankfurt, Newcastle United'ın Hugo Ekitike için yaptığı 80 milyon Euro'luk teklifi reddetti.

calendar 15 Temmuz 2025 15:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Frankfurt'tan 80 milyon Euro'luk teklife ret!
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Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt, yıldız santrforları Hugo Ekitike için çarpıcı bir karar aldı.

NEWCASTLE'A RET

Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre, Frankfurt, Newcastle United'ın Fransız golcü için yaptığı 80 milyon Euro'luk teklifini reddetti.

Haberde teklifin reddedilmesinin sebepleri olarak, ödeme planlamalarının beğenilmemesi ve daha yüksek bir bonservis bedeli hedeflenmesi gösterildi.

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 48 maça çıkan 23 yaşındaki golcü, 22 gol ve 12 asist kaydetti.
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