Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman? 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek final

2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Türkiye parkede Japonya ile kozlarını paylaşacak. Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile mücadele edecek olan Türkiye Milli Takımı, kazanarak yarı finale yükselmek istiyor. Peki, Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman?



TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?



A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile karşılaşacak.



Türkiye-Japonya müsabakası, 24 Temmuz Perşembe günü Atlas Arena'da oynanacak.



RAKİP FERHAT AKBAŞ YÖNETİMİNDEKİ JAPONYA



Polonya'nın Lodz kentinde 23-27 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek finallere katılmaya hak kazanan ay-yıldızlılar, çeyrek finalde normal sezonu 3. bitiren Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile eşleşti.



Diğer çeyrek final eşleşmeleri ise İtalya (1)-ABD (8), Brezilya (2)-Almanya (7) ve Polonya (4)-Çin (5) şeklinde gerçekleşti.



YARI FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU



Türkiye, Japonya'yı elemesi durumunda ise yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

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