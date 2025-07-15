15 Temmuz
Kairat Almaty-O.Ljubljana
2-0
15 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Vikingur
1-090'
15 Temmuz
Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius
0-021'
15 Temmuz
Milsami Orhei-KuPS Kuopio
0-019'
15 Temmuz
Malmö FF-Iberia 1999
0-022'
15 Temmuz
RFS-Levadia Tallinn
0-021'
15 Temmuz
KF Shkendija-TNS
21:00
15 Temmuz
Differdange -Drita
21:00
15 Temmuz
Inter Club d'Escaldes-FCSB
21:30
15 Temmuz
Breidablik-Egnatia
22:00
15 Temmuz
Zrinjski Mostar-V. Acquaviva
22:00
15 Temmuz
Buducnost Podgorica-FC Noah
22:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Chamberlain ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor! İngiltere'den teklifler var

Beşiktaş, tecrübeli futbolcu Alex Oxlade Chamberlain ile yollarını ayırıyor.

calendar 15 Temmuz 2025 19:33 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025 19:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Chamberlain ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor! İngiltere'den teklifler var
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta gelecek sezon kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Alex Oxlade-Chamberlain, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İngiliz orta saha oyuncusunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi bekleniyor.

İNGİLTERE'YE DÖNÜŞ SİNYALI

İngiliz basınından EFL Analysis'in haberine göre; Championship ekiplerinden Southampton, tecrübeli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Premier Lig'den düşerek Championship'e gerileyen Southampton, altyapısından yetişen eski oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

RANGERS DA DEVREDE

Sadece Southampton değil, İskoçya temsilcisi Rangers da Chamberlain için devreye girmiş durumda. İskoç kulübünün, 31 yaşındaki futbolcuya resmi teklif sunabileceği ifade edildi.


TALİPLER ÇOĞALIYOR

İngiliz orta sahaya olan ilgi sadece bu iki kulüple sınırlı değil. Leicester City, Ipswich Town, Birmingham City, Sheffield United, Coventry City ve Stoke City gibi birçok Championship kulübü de Chamberlain'in transfer durumunu yakından izliyor.

CHAMPİONSHİP' E SICAK BAKIYOR

İddialara göre, Chamberlain İngiltere'ye dönmeye oldukça sıcak bakıyor. Tecrübeli oyuncunun yeni durağının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla iki sezonda 50 maça çıkan ve 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen Chamberlain, beklenen katkıyı verememişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.