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Galatasaray'da Morata, ayrılmakta ısrarcı!

Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata, yönetimden transferi için yeniden izin istedi.

calendar 15 Temmuz 2025 10:47 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025 10:50
Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Morata, ayrılmakta ısrarcı!
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Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Milan'dan kiralanan Alvaro Morata ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

KAMPA KATILMAK İÇİN GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, kampa katılmayı reddeden Alvaro Morata'ya tanınan ek süre doldu. Oyuncu bugün İstanbul'a, kampa katılmak için geliyor.


TRANSFERİ İÇİN İZİN İSTEDİ

Ayrıca haberde; Alvaro Morata'nın ayrılık fikrinde hiçbir değişiklik olmadığı belirtildi. İstanbul'a gelişinin, yanlış okunmasını istemeyen yıldız golcü, Galatasaray'dan bir kez daha transferine izin verilmesini istedi. 

Yıldız golcüyle Serie A ekiplerinden Como ilgileniyordu.

PERFORMANSI

Alvaro Morata, geçtiğimiz sezonda sarı-kırmızılı formayla 16 mücadelede sahada yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 gol kaydeden yıldız oyuncu 3 tane de asist üretti.

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