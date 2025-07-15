Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Milan'dan kiralanan Alvaro Morata ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
KAMPA KATILMAK İÇİN GELİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, kampa katılmayı reddeden Alvaro Morata'ya tanınan ek süre doldu. Oyuncu bugün İstanbul'a, kampa katılmak için geliyor.
TRANSFERİ İÇİN İZİN İSTEDİ
Ayrıca haberde; Alvaro Morata'nın ayrılık fikrinde hiçbir değişiklik olmadığı belirtildi. İstanbul'a gelişinin, yanlış okunmasını istemeyen yıldız golcü, Galatasaray'dan bir kez daha transferine izin verilmesini istedi.
Yıldız golcüyle Serie A ekiplerinden Como ilgileniyordu.
PERFORMANSI
Alvaro Morata, geçtiğimiz sezonda sarı-kırmızılı formayla 16 mücadelede sahada yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 gol kaydeden yıldız oyuncu 3 tane de asist üretti.
KAMPA KATILMAK İÇİN GELİYOR
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, kampa katılmayı reddeden Alvaro Morata'ya tanınan ek süre doldu. Oyuncu bugün İstanbul'a, kampa katılmak için geliyor.
TRANSFERİ İÇİN İZİN İSTEDİ
Ayrıca haberde; Alvaro Morata'nın ayrılık fikrinde hiçbir değişiklik olmadığı belirtildi. İstanbul'a gelişinin, yanlış okunmasını istemeyen yıldız golcü, Galatasaray'dan bir kez daha transferine izin verilmesini istedi.
Yıldız golcüyle Serie A ekiplerinden Como ilgileniyordu.
PERFORMANSI
Alvaro Morata, geçtiğimiz sezonda sarı-kırmızılı formayla 16 mücadelede sahada yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 gol kaydeden yıldız oyuncu 3 tane de asist üretti.