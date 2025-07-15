Fenerbahçe'den 25 milyon euro'ya iki transfer!

Transfer sezonunu golcü John Duran ile açan, ardından sol bek Archie Brown'ın yanı sıra gençlik hamlesi olarak Abdou Aziz Fall'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, kısa süre içerisinde Paris'ten iki oyuncuyu daha bitirecek.
ASENSIO VE SKRINIAR
PSG'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ile her konuda anlaşmaya varan sarı lacivertliler, Fransız ekibinden ayrıca geçen yıl kiralık olarak oynayan Milan Skriniar'ı birlikte alacak. Fenerbahçe ile PSG arasındaki görüşmelerde iki oyuncunun tek bir pakete dâhil edilmesi konusu gündemde yer alıyor.
Fenerbahçe, iki yıldızı da bir iki gün içinde resmen kadrosuna katıp Portekiz kampına yetiştirmek istiyor. Fenerbahçe'nin iki oyuncu için PSG'ye toplam 25 milyon euro'luk teklifte bulunduğu, oyunculara da yıllık 10'ar milyon euro verileceği öğrenildi.
9 MİLYON EURO'YA RET, YENİ TEKLİF
İspanya'dan Mundo Deportivo ise Asensio'nun, Fenerbahçe'den gelen 9 milyon euro'luk teklifi kabul etmediğini duyurmuştu. Fenerbahçe, bu gelişme sonrası Asensio'ya sunduğu teklifi güncelledi.
TRANSFERLER SONRASI FREN
Sarı-lacivertliler bu iki oyuncunun transferinden sonra frene basacak. Portekiz kampının bitmesiyle birlikte teknik direktör Jose Mourinho'nun gidecek-kalacak isimlerle ilgili vereceği rapora göre takımdan ayrılacak oyuncunun yerine transfer yapılacak.
KAPTANLIK BANDI SKRINIAR'A
Marco Asensio ile Milan Skrniar, bir aksilik olmazsa PSG'den sonra Fenerbahçe forması altında buluşacak. İtalyan basını Inter'in, Marco Asensio için PSG'ye teklifte bulunduğunu ancak oyuncu ile anlaşamadığını yazarken, Mourinho'nun kaptanlık bandını Skriniar'a teslim etmek istediği öğrenildi.
ASENSIO VE SKRINIAR
PSG'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ile her konuda anlaşmaya varan sarı lacivertliler, Fransız ekibinden ayrıca geçen yıl kiralık olarak oynayan Milan Skriniar'ı birlikte alacak. Fenerbahçe ile PSG arasındaki görüşmelerde iki oyuncunun tek bir pakete dâhil edilmesi konusu gündemde yer alıyor.
Fenerbahçe, iki yıldızı da bir iki gün içinde resmen kadrosuna katıp Portekiz kampına yetiştirmek istiyor. Fenerbahçe'nin iki oyuncu için PSG'ye toplam 25 milyon euro'luk teklifte bulunduğu, oyunculara da yıllık 10'ar milyon euro verileceği öğrenildi.
9 MİLYON EURO'YA RET, YENİ TEKLİF
İspanya'dan Mundo Deportivo ise Asensio'nun, Fenerbahçe'den gelen 9 milyon euro'luk teklifi kabul etmediğini duyurmuştu. Fenerbahçe, bu gelişme sonrası Asensio'ya sunduğu teklifi güncelledi.
TRANSFERLER SONRASI FREN
Sarı-lacivertliler bu iki oyuncunun transferinden sonra frene basacak. Portekiz kampının bitmesiyle birlikte teknik direktör Jose Mourinho'nun gidecek-kalacak isimlerle ilgili vereceği rapora göre takımdan ayrılacak oyuncunun yerine transfer yapılacak.
KAPTANLIK BANDI SKRINIAR'A
Marco Asensio ile Milan Skrniar, bir aksilik olmazsa PSG'den sonra Fenerbahçe forması altında buluşacak. İtalyan basını Inter'in, Marco Asensio için PSG'ye teklifte bulunduğunu ancak oyuncu ile anlaşamadığını yazarken, Mourinho'nun kaptanlık bandını Skriniar'a teslim etmek istediği öğrenildi.