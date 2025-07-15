Haber Tarihi: 15 Temmuz 2025 17:53 - Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025 17:53

Ederson kimdir? Kaleci Ederson kaç yaşında, nereli?

Galatasaray'da kaleci arayışı sürerken, sarı-kırmızılıların radarına Manchester City'nin dünyaca ünlü file bekçisi Ederson Moraes girdi. Tecrübesi, ayak hakimiyeti ve modern kalecilik anlayışıyla öne çıkan Brezilyalı eldivenin adı, sarı-kırmızılı kulüple anılmaya başlandı. Peki, Ederson kimdir? Kaç yaşında, nereli ve kariyerinde hangi başarıları elde etti? İşte ayrıntılar...

Ederson kimdir? Kaleci Ederson kaç yaşında, nereli?
Abone Ol
Tam adıyla Ederson Santana de Moraes, 17 Ağustos 1993 tarihinde Brezilya'nın Osasco kentinde doğdu. 2025 itibarıyla 31 yaşında olan Ederson, kariyerine ülkesinde futbol oynayarak başlasa da, kısa sürede Avrupa'ya adım atarak adını dünya futboluna duyurdu.

Futbola Brezilya'nın São Paulo altyapısında başlayan Ederson, genç yaşta Portekiz'e transfer olarak Ribeirão ve ardından Rio Ave formaları giydi. Asıl çıkışını ise Benfica ile yaptı. Benfica'daki başarılı performansının ardından 2017 yılında İngiltere Premier Lig devi Manchester City'ye transfer oldu.

Manchester City formasıyla Pep Guardiola yönetiminde büyük bir yükseliş yaşayan Ederson, İngiliz ekibinin oyun kurulumuna olan katkısıyla tanındı. Ayakla oyun kurma kabiliyeti, uzun pas yeteneği ve sakinliğiyle adeta modern kaleciliğin tanımını yeniden yaptı.

City ile birlikte birçok başarıya imza atan Ederson'un kulüp kariyerinde:

6 Premier League şampiyonluğu

1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

2 FA Cup şampiyonluğu

4 Lig Kupası zaferi gibi birçok önemli başarı bulunuyor.

Ayrıca Brezilya Milli Takımı ile de Copa America şampiyonluğu yaşamıştır.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Ederson kimdir? Kaleci Ederson kaç yaşında, nereli? Gündem Ederson kimdir? Kaleci Ederson kaç yaşında, nereli?
Ali Sami Yen Spor Kompleksi, en çevreci statlar listesinde ikinci sırada Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi, en çevreci statlar listesinde ikinci sırada
Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması! Galatasaray Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
Başakşehir UEFA'dan onay aldı! RAMS Başakşehir Başakşehir UEFA'dan onay aldı!
Orkun Kökçü'den Benfica'ya veda Beşiktaş Orkun Kökçü'den Benfica'ya veda
FED faiz kararı ne zaman? Faiz indirimi olacak mı? 2025 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı Gündem FED faiz kararı ne zaman? Faiz indirimi olacak mı? 2025 Temmuz ayı FED faiz kararı toplantısı
Fenerbahçe takipte: Xhaka gelişmesi Fenerbahçe Fenerbahçe takipte: Xhaka gelişmesi
Traore: 'Her maçı kazanma arzusu ile sahada olacağız' Spor Toto 1. Lig Traore: "Her maçı kazanma arzusu ile sahada olacağız"
Amedspor, Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı Spor Toto 1. Lig Amedspor, Kahraman Demirtaş'ı kadrosuna kattı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Immobile'den flaş açıklama
2
Sancho için Orkun formülü
3
Galatasaray'da Morata, ayrılmakta ısrarcı!
4
Leroy Sane'nin abisi Boluspor'a!
5
Eljif Elmas için 12 milyon euro!
6
Fenerbahçe'den 25 milyon euro'ya iki transfer!
7
Fenerbahçe'den Leon Bailey'e teklif!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.