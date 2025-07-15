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Fenerbahçe'de Livakovic'e takım aranıyor

Fenerbahçe'de yeni bir kaleci transferi yapılmaması durumunda İrfan Can Eğribayat, birinci kaleci olacak. Sarı-lacivertliler, Dominik Livakovic'e ise takım arıyor.

calendar 15 Temmuz 2025 14:16
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Livakovic'e takım aranıyor
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdürüyor. 13 gün boyunca güç depolayacak olan sarı lacivertliler, 4 hazırlık maçı yapacak.

Jose Mourinho, bu süreçte kadro planlamasını da netleştirecek. Portekizli teknik adam, kaleci rotasyonu için kararını verdi.

1 NUMARA İRFAN CAN


İrfan Can Eğribayat, yeni bir kaleci transferi olmaması halinde birinci kaleci olacak. Dominik Livakovic ve Tarık Çetin ise forma rekabetinin içinde yer alacak.

Jose Mourinho, yabancı kuralı nedeniyle kaleyi bir Türk kalecinin koruması gerektiğini düşünüyor.

TAKIM ARANIYOR

Öte yandan Livakovic'e takım aranıyor. Fenerbahçe, hedeflediği teklifi alması halinde Hırvat file bekçisiyle yollarını ayırmayı planlıyor.

Geçen sezon Livakovic'in talebiyle takıma katılan Hırvat kaleci antrenörü Sandro Zufic ise takımda kalacak.

Kamp boyunca planlama bu şekilde olurken, sonraki süreçte kaleci rotasyonuyla ilgili bir değerlendirme daha yapılıp nihai karar verilecek.

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