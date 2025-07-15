Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2025: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? (Evde bakım maaşı yatan iller listesi)

2025 temmuz ayı evde bakım maaşı ödemelerinin zamlı bir şekilde yatırılacağı tarih, hak sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Her ay olduğu gibi bu ay da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılacak olan ödemeler, temmuz ayı itibarıyla güncellenecek. Memur maaş artışına göre zamlanan evde bakım maaşlarına bin 413 TL zam yapılmıştı. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 15.57 oranında zam yapıldı. Bu zam oranı ardından bin 413 TL'lik zamla evde bakım maaşı 11 bin 538 TL olarak güncellendi.

Haziran ayında evde bakım maaşı 10 bin 125 TL olarak ödenmişti.

Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar zamlı maaşlarını bu ay itibariyle almaya başlayacak. Evde bakım maaşı her ayın 15'i ve takip eden günlerde yatırılıyor

Sorgulama işlemi e-Devlet'ten olabildiği gibi SMS ile de yapılabiliyor. e-Devlet "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" seçeneğinden ödeme sorgulaması yapılıyor.

SMS aracılığı ile sorgulama işlemi de, mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'ye SMS göndererek sorgulama gerçekleşir.