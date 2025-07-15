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Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2025: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? (Evde bakım maaşı yatan iller listesi)
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2025 15:35 -
Güncelleme Tarihi:
15 Temmuz 2025 15:35
Temmuz ayı evde bakım maaşı ödemeleri 2025: Zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? (Evde bakım maaşı yatan iller listesi)
Evde bakım maaşı ödeme tarihleri, temmuz ayı itibarıyla hak sahipleri tarafından araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara aktarılan ödemeler illere göre farklı tarihlerde yapılıyor. 2025 temmuz ayında belli olan 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Memur maaşlarına göre zamlanan evde bakım maaşları ise temmuz ayı itibarıyla zamlı olarak yatırılacak. Peki, temmuz ayı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, Evde bakım maaşı ödemelerine ilişkin son durum…
2025 temmuz ayı evde bakım maaşı ödemelerinin zamlı bir şekilde yatırılacağı tarih, hak sahipleri tarafından araştırılmaya devam ediyor. Her ay olduğu gibi bu ay da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılacak olan ödemeler, temmuz ayı itibarıyla güncellenecek. Memur maaş artışına göre zamlanan evde bakım maaşlarına bin 413 TL zam yapılmıştı. Peki, zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur maaşlarına gelen zamla birlikte bu ücretlere de yüzde 15.57 oranında zam yapıldı. Bu zam oranı ardından bin 413 TL'lik zamla evde bakım maaşı 11 bin 538 TL olarak güncellendi.
Haziran ayında evde bakım maaşı 10 bin 125 TL olarak ödenmişti.
TEMMUZ AYI EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar zamlı maaşlarını bu ay itibariyle almaya başlayacak. Evde bakım maaşı her ayın 15'i ve takip eden günlerde yatırılıyor
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Sorgulama işlemi e-Devlet'ten olabildiği gibi SMS ile de yapılabiliyor. e-Devlet "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" seçeneğinden ödeme sorgulaması yapılıyor.
SMS aracılığı ile sorgulama işlemi de, mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'ye SMS göndererek sorgulama gerçekleşir.
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