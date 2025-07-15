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Real Madrid'den Konate'ye 25 milyon euro!

Real Madrid, Ibrahima Konate'yi 20-25 milyon euro bedelle kadrosuna katmak istiyor. Liverpool ise 26 yaşındaki futbolcunun bonservis bedelini 50 milyon euro olarak belirledi.

calendar 15 Temmuz 2025 13:21
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Real Madrid'den Konate'ye 25 milyon euro!
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Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso'nun yeni bir stoper istemesinin ardından harekete geçti.

HEDEFTE KONATE VAR

AS'ta yer alan habere göre, İspanyol devi, Liverpool forması giyen Ibrahima Konate'yi kadrosuna katmak istiyor. Real Madrid, transfere sıcak bakan ve sadece Real Madrid'i isteyen Konate'yi 20-25 milyon euro bedelle kadrosuna katmak istiyor.

Liverpool ise Fransız savunma oyuncusunun bonservis bedelini 50 milyon euro olarak belirledi. Real Madrid, Konate'nin sözleşmesi gelecek yıl biteceği için 26 yaşındaki stoper için bu rakamı kesinlikle ödemek istemiyor.

SEZON PERFORMANSI


Real Madrid'e transfer olmak isteyen Konate, Liverpool'la gelecek yıl bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.

Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Konate, Liverpool'da geride kalan sezonda 42 maça çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.

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