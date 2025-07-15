Real Madrid'den Konate'ye 25 milyon euro!

Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso'nun yeni bir stoper istemesinin ardından harekete geçti.AS'ta yer alan habere göre, İspanyol devi, Liverpool forması giyen Ibrahima Konate'yi kadrosuna katmak istiyor. Real Madrid, transfere sıcak bakan ve sadece Real Madrid'i isteyen Konate'yi 20-25 milyon euro bedelle kadrosuna katmak istiyor.Liverpool ise Fransız savunma oyuncusunun bonservis bedelini 50 milyon euro olarak belirledi. Real Madrid, Konate'nin sözleşmesi gelecek yıl biteceği için 26 yaşındaki stoper için bu rakamı kesinlikle ödemek istemiyor.Real Madrid'e transfer olmak isteyen Konate, Liverpool'la gelecek yıl bitecek sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor.Güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösterilen Konate, Liverpool'da geride kalan sezonda 42 maça çıktı ve 2 kez gol sevinci yaşadı.