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Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri 2025: MEB ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2025 11:43 -
Güncelleme Tarihi:
15 Temmuz 2025 11:43
Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri 2025: MEB ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl ve ne zaman yapılır?
Ders ücreti karşılığında ücretli öğretmenlik için başvuru süreci adayların gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görev almayı bekleyen öğretmenler, il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyurularını takip ediyor. Her sene yaz aylarında başlayan başvurular her ilçeye göre farklılık gösteriyor. Takvim belli olduğunda öğretmenler başvuru işlemlerini e-devlet üzerinden yerine getirecek. Peki, 2025 ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretli öğretmenlik başvuruları her sene Temmuz-Ağustos döneminde alınıyor. Ücret karşılığı ders veren öğretmenlerin yıl sonu itibarıyla ilişikleri kesilir. Bir öğretim yılını kapsayan sözleşmeler yaz aylarında başlar. Başvuruda bulunan öğretmenlere sonuçlar SMS veya mail yolu ile iletilir. İşte, ücretli öğretmenliğe dair detaylar...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN?
MEB'e bağlı kurumlarda ücretli öğretmen olarak görev almak isteyen öğretmen adaylarının başvuruları ilçelere göre farklılık gösteriyor. Genellikle Temmuz-Ağustos döneminde başlayan başvurular İstanbul Beyoğlu ilçesi için başladı. Beyoğlu ilçesi için başvurular 7 Temmuz'da başlamıştı. Öğretmen adaylarının görev almak istedikleri ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyurularını takip etmesi gerekiyor.
Sonuçlar adaylara SMS veya mail ile bildirilir.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ADIMLARI
Adaylar; e-devlet şifresi ve TC. kimlik numaraları ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.
Açılan ekranda Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ücretli Öğretmenlik Başvurusu seçeneği tercih edilir.
Adayın karşısına kişisel bilgi ve eğitim ile KPSS bilgilerinin yer aldığı formlar çıkar.
e-devlet üzerinde kayıtlı telefon ve e-posta adresleri otomatik olarak gelir. Aday ilgili seçeneği işaretleyerek mezuniyet bilgilerini dolduracak. Eğer formasyonu varsa
da ilgili seçeneği işaretleyip mezuniyet bilgilerini doldurmalıdır.
Aday KPSS sınavına girmişse isterse bu bilgileri de seçebilir.
Kaydet ve ilerle butonuna tıklanır.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU
Gerekli Belgeler
• Dilekçe (Evrak tesliminde ilgili okuldan verilecek)
• Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (aslı ve fotokopisi)
• Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi
• Nüfus Cüzdanı (aslı ve fotokopisi)
• Varsa Formasyon belgesi (aslı ve fotokopisi)
• Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)
• Sağlık Raporu (6 Aylık)
• Bir adet fotoğraf
• Varsa diğer sertifikalar
• Varsa KPSS Sonuç Belgesi
• Askerlik Durum Belgesi
• Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek
lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)
• Kurs/Seminer Belgesi (varsa)
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