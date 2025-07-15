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Denizli İdmanyurdu transfere başladı

TFF 3. Lig'de Denizli şehrini temsil edecek Denizli İdmanyurdu, Nazmi Candoğan'ı kadrosuna kattı.

calendar 15 Temmuz 2025 12:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Denizli İdmanyurdu transfere başladı
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Yeni sezonda Denizli'yi profesyonel liglerde 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta temsil edecek Denizli İdman Yurdu, son olarak 52 Orduspor FK'da forma giyen Nazmi Candoğan ile anlaşmaya vararak transferin startını verdi.

36 yaşındaki ön libero daha önce İzmirspor, Yeşilköyspor, Kızılcabölükspor, Ayvalıkgücü, Afyonspor, Çine Madranspor, Pendikspor, Kütahyaspor gibi kulüplerde görev yapıp, 3 yıldır oynadığı Ordu ekibinde geçen sezon 29 maçta 3 gol attı.

Denizli ekibi teknik direktörlük görevine Özcan Sert'i, sportif direktörlüğe de Selçuk Göçmen'i getirmişti.

 
 

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