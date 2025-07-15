Liverpool, Luis Diaz için Bayern Münih'in teklifini reddetti

Premier League'in son şampiyonu Liverpool, yıldız kanat oyuncusu Luis Diaz için Bayern Münih'ten gelen 67.5 milyon euroluk resmi teklifi reddetti.





28 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, Bayern'in yaz transfer dönemindeki öncelikli hedeflerinden biri haline gelirken, Alman devinin ilk resmi teklifi bugün (15 Temmuz Salı) kulübe ulaştı. Ancak Liverpool, bu teklifi hiç tereddüt etmeden geri çevirdi.



The Athletic'in haberine göre Kulübün, Diaz'ı 100 milyon eurodan fazla bir bedelle değerlediği ancak bu rakamın daha çok Bayern'i transferden vazgeçirme amaçlı olduğu ifade ediliyor. Çünkü Liverpool cephesi, oyuncunun satışına sıcak bakmıyor.





Buna karşın, Luis Diaz'ın kulüp yönetimine ayrılma isteğini ilettiği öğrenildi. 2022 yılında Porto'dan 54 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Diaz'ın sözleşmesinde 2 yıl kaldı ve şu ana kadar herhangi bir uzatma belirtisi bulunmuyor.



41 GOL VE 23 ASİST

Arne Slot yönetiminde geçtiğimiz sezon Premier League şampiyonluğu yaşayan Liverpool'da 36 maçta 13 golle önemli katkı sağlayan Diaz, toplamda kulüp formasıyla çıktığı 148 maçta 41 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.



BARCELONA DA İLGİLENİYOR





Bayern Münih'in yanı sıra Barcelona ve başka kulüplerin de ilgilendiği yıldız oyuncu, buna rağmen Liverpool'un gelecek sezon planlarında kilit bir isim olarak görülmeye devam ediyor.



