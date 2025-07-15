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Napoli, Lorenzo Lucca'da mutlu sona ulaştı

Napoli, Udinese'de forma giyen Lorenzo Lucca için Udinese ile anlaştı.

calendar 15 Temmuz 2025 16:26 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025 22:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli, Lorenzo Lucca'da mutlu sona ulaştı
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Victor Osimhen'in transferi için Galatasaray ile pazarlık halinde olan Napoli, Nijeryalı yıldızın yerine yapacağı golcü transferinde sona yaklaştı. İtalyan kulübünün, Udinese'nin santraforu Lorenzo Lucca ile prensipte anlaştığı iddia edildi. 

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Udinese ile sözlü anlaşmanın ardından Lucca, Napoli'ye gidiyor.

Serie A'nın son şampiyonu, bu transfer için 9 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek ve sözleşmede bonuslarla birlikte 26 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunacak.



5 YILLIK İMZA 

Haberde, 2.01 metrelik İtalyan santraforun bu hafta sonu Napoli ile 5 yıllık mukavele imzalayacağı belirtildi. 

PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Udinese formasıyla 36 maçta forma giyen 24 yaşındaki İtalyan golcü, 14 gol ve 2 asist kaydetti.

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