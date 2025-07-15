Napoli, Lorenzo Lucca'da mutlu sona ulaştı

Victor Osimhen'in transferi için Galatasaray ile pazarlık halinde olan Napoli, Nijeryalı yıldızın yerine yapacağı golcü transferinde sona yaklaştı. İtalyan kulübünün, Udinese'nin santraforu Lorenzo Lucca ile prensipte anlaştığı iddia edildi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; Udinese ile sözlü anlaşmanın ardından Lucca, Napoli'ye gidiyor.



Serie A'nın son şampiyonu, bu transfer için 9 milyon euro kiralama ücreti ödeyecek ve sözleşmede bonuslarla birlikte 26 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunacak.

Haberde, 2.01 metrelik İtalyan santraforun bu hafta sonu Napoli ile 5 yıllık mukavele imzalayacağı belirtildi.Geride kalan sezonda Udinese formasıyla 36 maçta forma giyen 24 yaşındaki İtalyan golcü, 14 gol ve 2 asist kaydetti.