15 Temmuz
Kairat Almaty-O.Ljubljana
2-0
15 Temmuz
Lincoln Red Imps FC-Vikingur
1-0
15 Temmuz
Hamrun Spartans-Zalgiris Vilnius
2-0120'
15 Temmuz
Milsami Orhei-KuPS Kuopio
0-0
15 Temmuz
Malmö FF-Iberia 1999
3-1
15 Temmuz
RFS-Levadia Tallinn
1-0
15 Temmuz
KF Shkendija-TNS
1-175'
15 Temmuz
Differdange -Drita
1-273'
15 Temmuz
Inter Club d'Escaldes-FCSB
0-045'
15 Temmuz
Breidablik-Egnatia
3-034'
15 Temmuz
Zrinjski Mostar-V. Acquaviva
0-034'
15 Temmuz
Buducnost Podgorica-FC Noah
0-234'
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Samsunspor, Drongelen ile 2028 yılına kadar sözleşme uzattı

Samsunspor, 26 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

calendar 15 Temmuz 2025 20:37
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor, Drongelen ile 2028 yılına kadar sözleşme uzattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor, 26 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Samsunspor, iç ve dış transferde çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 2022-2023 sezonunda Alman ekibi Union Berlin'den transfer edilen 28 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Rick van Drongelen ile 2028 yılına kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı. 2024-2025 Süper Lig sezonunda toplam 33 maçta forma giyen tecrübeli stoper, savunmadaki istikrarı ve liderliğiyle taraftarın da beğenisini kazandı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Savaşçı ruhuyla savunmanın gücüne güç katan Rick van Drongelen ile sözleşmemizi 2028'e kadar uzattık. Tebrikler Rick" ifadelerine yer verildi. 


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.