Samsunspor, Drongelen ile 2028 yılına kadar sözleşme uzattı

Samsunspor, 26 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu Rick van Drongelen'in sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Samsunspor, iç ve dış transferde çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 2022-2023 sezonunda Alman ekibi Union Berlin'den transfer edilen 28 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Rick van Drongelen ile 2028 yılına kadar sözleşme uzattıklarını açıkladı. 2024-2025 Süper Lig sezonunda toplam 33 maçta forma giyen tecrübeli stoper, savunmadaki istikrarı ve liderliğiyle taraftarın da beğenisini kazandı.Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,ifadelerine yer verildi.