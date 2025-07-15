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Trabzonspor'un Erzurum kampı başladı

Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

calendar 15 Temmuz 2025 20:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un Erzurum kampı başladı
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Trabzonspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında geldiği Erzurum'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde akşam saatlerinde ilk idmanına çıktı.

Futbolcular, antrenmanda ısınma hareketleri ve koşunun ardından taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor'un hazırlık maçları da yapacağı kamp, 27 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek.

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