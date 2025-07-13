Haber Tarihi: 13 Temmuz 2025 12:25 - Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2025 12:25

14 Temmuz yarım gün mü? 14-15 Temmuz resmi tatil mi?

Resmi tatil takviminde yer alan 15 Temmuz'un yanı sıra 14 Temmuz'da gündemde yer alıyor. Demokrasi ve Millî Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz öncesi resmi tatil veya yarım gün tatil soruları öne çıktı. 15 Temmuz'da resmî törenlerin yanı sıra, şehit yakınları ve gazilere yönelik programlar da gerçekleştirilecek. Peki, 14 Temmuz yarım gün mü? 14-15 Temmuz resmi tatil mi?

14 Temmuz yarım gün mü? 14-15 Temmuz resmi tatil mi?
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15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bu kapsamda vatandaşlar, "14 Temmuz Pazartesi günü de tatil olacak mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz, 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin yıldönümü olarak her yıl anılıyor. Demokrasiye ve halk iradesine karşı yapılan bu hain kalkışmada hayatını kaybeden 240'tan fazla vatandaş ülkemizin dört bir yanında düzenlenen programlarla anılıyor. Alınan kararla birlikte 15 Temmuz, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan edilmişti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz'da başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde anma törenleri, yürüyüşler, sergiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla yapılacak resmî törenlerin yanı sıra, şehit yakınları ve gazilere yönelik programlar da gerçekleştirilecek.

14 TEMMUZ YARIM GÜN TATİL Mİ?

15 Temmuz Salı günü tatil olacak birçok çalışan, 14 Temmuz tatil durumunu merak ediyor. Ancak 14 Temmuz resmi tatil günleri takviminde yer almıyor. Bu nedenle pazartesi günü iş yerleri ve çalışanlar normal mesai düzenine devam edecek.
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