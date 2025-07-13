14 Temmuz yarım gün mü? 14-15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bu kapsamda vatandaşlar, "14 Temmuz Pazartesi günü de tatil olacak mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

15 Temmuz, 2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin yıldönümü olarak her yıl anılıyor. Demokrasiye ve halk iradesine karşı yapılan bu hain kalkışmada hayatını kaybeden 240'tan fazla vatandaş ülkemizin dört bir yanında düzenlenen programlarla anılıyor. Alınan kararla birlikte 15 Temmuz, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" adıyla resmi tatil ilan edilmişti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz'da başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde anma törenleri, yürüyüşler, sergiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla yapılacak resmî törenlerin yanı sıra, şehit yakınları ve gazilere yönelik programlar da gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Salı günü tatil olacak birçok çalışan, 14 Temmuz tatil durumunu merak ediyor. Ancak 14 Temmuz resmi tatil günleri takviminde yer almıyor. Bu nedenle pazartesi günü iş yerleri ve çalışanlar normal mesai düzenine devam edecek.